10. Juli 2019 15:43 Volleyball - Rottenburg am Neckar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rottenburg (dpa/lsw) - Volleyball-Bundesligist TV Rottenburg hat für die kommende Saison den Diagonalangreifer Karl Apfelbach aus den USA verpflichtet. Apfelbach spielte zuletzt für die University of California Irvine, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Kader für die neue Spielzeit sei damit fast komplett, der TVR suche nur noch einen weiteren Neuzugang. "Wir sind in guten Gesprächen mit einem weiteren Außenangreifer", sagte Manager Philipp Vollmer.