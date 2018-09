BR Volleys gewinnen Test gegen Japans Meister Osaka mit 3:1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa) - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat sein erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gewonnen. Noch stark ersatzgeschwächt kamen die Volleys am Freitag in Lüneburg gegen Japans Titelträger Panasonic Panthers Osaka zu einem 3:1 (26:24, 25:22, 25:27, 26:24)-Erfolg. "Das war ein starker Gegner, genau das richtige für uns zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung", sagte Berlins Co-Trainer Tomasz Wasilkowski.

Volleys-Chefcoach Cedric Enard ist derzeit noch als Assistenztrainer der französischen Nationalmannschaft bei der Volleyball-Weltmeisterschaft in Italien und Bulgarien beschäftigt. Die Berliner starten am 13. Oktober beim Aufsteiger Helios Grizzlys Giesen in die neue Spielzeit.