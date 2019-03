Berlin Volleys festigen den dritten Platz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/bb) - Die Berlin Volleys haben sich in der Volleyball-Bundesliga eine komfortable Ausgangsposition für ihre letzten beiden Spiele der Hauptrunde verschafft. "Eigentlich müssten wir jetzt mindestens den dritten Tabellenplatz sicher haben", sagte Außenangreifer Moritz Reichert nach dem überzeugenden 3:1 (25:19, 25:17,22:25, 28:26)-Erfolg im Verfolgerduell bei der SVG Lüneburg am Samstagabend.

Noch bis in die zweite Saisonhälfte hinein waren die BR Volleys eher Bundesliga-Mittelmaß. Zuletzt sieben Siege in Serie haben die Situation aber verbessert. Das Ergebnis von Lüneburg hat für Nationalspieler Reichert sogar noch eine angenehme Nebenwirkung: "Wir haben damit die vor uns platzierten Mannschaften ein bisschen unter Druck gesetzt."

Vor dem Start in die Playoffs am 30. März sind weitere sechs Punkte Pflicht für den Hauptstadtclub. Am Samstag gastiert Abstiegskandidat TV Rottenburg in Berlin, eine Woche später steht das Auswärtsspiel beim Tabellenachten Bisons Bühl an.

In Lüneburg traten die BR Volleys in den ersten beiden Sätzen sehr selbstbewusst auf. Erst zwei umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichterin Sabine Witte zu Ende des dritten Durchgangs brachten das Team aus dem Konzept. "Wenn man die Lüneburger einmal ins Spiel kommen lässt, dann laufen die gerade vor eigenem Publikum zur Höchstform auf", registrierte Reichert.

Doch nach einem 19:22-Rückstand im vierten Satz mobilisierten die BR Volleys angesichts des drohenden Tiebreaks erfolgreich alle Kräfte. Nach der Abwehr von drei Sätzbällen nutzte der Franzose Samuel Tuia gleich den ersten Matchball zum Sieg.