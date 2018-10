VfB Friedrichshafen holt erneut Volleyball-Supercup

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Der VfB Friedrichshafen hat zum dritten Mal den Supercup gewonnen. Der deutsche Volleyball-Pokalsieger setzte sich wie schon in den vergangenen beiden Jahren im Endspiel gegen Meister Berlin Volleys durch. Die Mannschaft von Trainer Vital Heynen sicherte sich am Sonntag beim 3:1 (16:25, 25:18, 25:22, 25:20) in Hannover den ersten Titel der Saison. Die Berliner erwischten dank des starken Außenangreifers Samuel Tuia vor 5175 Zuschauern den besseren Start, doch der Verein vom Bodensee schlug am Ende vor allem mit dem polnischen Diagonalangreifer Bartlomiej Boladz zurück.