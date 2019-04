VT Hamburg verliert, steigt aus 2. Volleyball-Bundesliga ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Volleyball-Team Hamburg hat im letzten Saisonspiel beim BBSC Berlin mit 1:3 (21:25, 20:25, 25:22, 22:25) verloren und steigt damit als Tabellenletzter aus der 2. Bundesliga ab. Trotz des schon vorher verpassten Klassenverbleibs gaben sich die Gäste dem BBSC am Samstagabend nicht kampflos geschlagen und waren über die gesamte Spielzeit ein ebenbürtiger Gegner. Am Ende reichte es aber nur zu einem Satzgewinn. Die Berlinerinnen zogen dadurch an den Sportfreunden Aligse vorbei und schafften noch den Liga-Verbleib.

"Wir haben uns mit einer guten Leistung von unseren Fans verabschiedet", sagte VTH-Trainer Helmut von Soosten, dessen Team von 50 per Bus angereisten Anhängern unterstützt wurde. Wie es mit dem VTH weiter geht, wollen die Verantwortlichen zeitnah entscheiden.