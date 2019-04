VfB Friedrichshafen gelingt erster Schritt zum Titel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Mit einem klaren Sieg gegen den Dauerrivalen Berlin Volleys hat der VfB Friedrichshafen einen ersten Schritt zum erhofften Titel geschafft. Der VfB bezwang die Berliner am Samstag vor eigenem Publikum mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:17). Damit fehlen dem Team von Trainer Vital Heynen noch zwei Erfolge in der Best-of-Five-Serie zum möglichen Titelgewinn. Für den ehemaligen Bundestrainer wäre der Gewinn der Meisterschaft ein willkommenes Abschlussgeschenk, da er sich nach dieser Saison ausschließlich auf seine Tätigkeit als polnischer Nationaltrainer konzentrieren wird.

Friedrichshafen und Berlin machen zum 22. Mal in Serie den Titel untereinander aus. In dieser Zeit holte Rekordmeister Friedrichshafen 13 Mal den Titel. In den vergangenen drei Jahren waren allerdings die Berliner erfolgreich. Das nächste Playoff-Finale findet am Donnerstag (18.30 Uhr/Sport1) in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt.