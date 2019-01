Lüneburgs Volleyballer gelingt Coup

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichshafen (dpa/lni) - Die Volleyballer der SVG Lüneburg sorgen in der Bundesliga weiter für Furore. Die Niedersachsen gewannen erstmals seit dem Aufstieg 2014 beim deutschen Rekordmeister VfR Friedrichshafen am Samstag mit 3:2 (25:22, 19:25, 29:27, 22:25, 15:13) und setzten vor dem Pokalfinale am 24. Februar gegen den gleichen Gegner ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner zog nach dem Erfolg im knapp dreistündigen Match am Top-Team vorbei und rangiert mit 25 Punkten hinter Tabellenführer AV Unterhaching (26) auf Platz zwei. Die besten sechs Vereine nach der Hauptrunde qualifizieren sich für die Playoffs.