United Volleys verlieren letztes Königsklassen-Spiel

27. Februar 2019 22:31 Volleyball - Frankfurt am Main

Roeselare/Belgien (dpa/lhe) - Die United Volleys Frankfurt haben sich mit einer Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Der Volleyball-Bundesligist verlor am Mittwochabend sein letztes Gruppenspiel in Pool A beim belgischen Pokalsieger Knack Roeselare mit 1:3 (22:25, 15:25, 25:22, 15:25). Damit belegt die Mannschaft von Trainer Stelio DeRocco mit nur einem Sieg aus sechs Partien den vierten und letzten Platz.

Den Einzug ins Viertelfinale hatten beide Mannschaften schon vorher verpasst. Der deutsche Königsklassen-Debütant musste bei seinem Auftritt in Westflandern auf seinen Topscorer Moritz Karlitzek verzichten. Der Außenangreifer hatte die Reise wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht angetreten.

Vor knapp 1800 Zuschauern in der Sporthalle Schiervelde entschied kurioserweise am Ende der ersten beiden Abschnitte jeweils eine erfolgreiche Challenge der die meiste Zeit über dominierenden Belgier den Satzball zu ihren Gunsten. Stärkster Scorer der phasenweise sehr einseitigen Begegnung war mit 22 Zählern Matthijs Verhanneman aus dem Siegerteam. Bei den United Volleys punktete Karlitzek-Ersatz Andreas Fragkos (13) am besten.