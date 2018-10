United Volleys Frankfurt kommen in der Königsklasse weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Die United Volleys Frankfurt stehen in der zweiten Runde der Champions League. Der Volleyball-Bundesligist verlor bei seiner Heimspielpremiere in der Fraport Arena zwar das Rückspiel gegen den weißrussischen Vertreter Schachtjor Soligorsk 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 18:25, 19:21.) im Tiebreak. Doch nach dem 3:0 eine Woche zuvor in Minsk reichte das für die Hessen am Mittwoch zum Weiterkommen. Die Entscheidung darüber war vor 827 Zuschauern bereits nach den ersten beiden gewonnenen Durchgängen gefallen. Die nächste Begegnung für den Debütanten in der Königsklasse steht am 23. Oktober erneut zu Hause gegen den österreichischen Club Posojilnica Aich an.

United-Trainer Stelio DeRocco hatte seine Startformation im Vergleich zum ersten Duell auf einer Position verändern müssen. Neuzugang Paul Henning ersetzte Nationalspieler Tobias Krick im Mittelblock. Der Europameisterschaftszweite muss wegen erneuter Rückenprobleme für vorerst unbestimmte Zeit pausieren.

Die Gastgeber zeigten sich gut erholt von der Auftaktniederlage am Wochenende in der Bundesliga, als sie zum ersten Mal überhaupt dem Vorjahressiebten SVG Lüneburg unterlagen, und leisteten sich diesmal weniger Fehler. Topscorer der Frankfurter war der Amerikaner Tanner Syftestad mit 14 Punkten. DeRocco hatte nach dem zweiten Satz auch den Ersatzleuten Spielpraxis gegeben.