United Volleys feiern Erfolg in der Champions League

Thessaloniki (dpa) - Volleyball-Bundesligist United Volleys Frankfurt ist auf dem besten Weg in die Gruppenphase der Champions League. Die Hessen gewannen am Mittwochabend ihr Hinspiel in der dritten Runde der Königsklasse beim griechischen Pokalsieger Paok Thessaloniki mit 3:0 (27:25, 25:17, 25:21). Damit haben sie eine optimale Ausgangsposition für ihre Heimpartie am 13. November (19.00 Uhr) in der Fraport Arena. Selbst mit einer knappen Niederlage dort würde der Debütant und ehemalige CEV-Cup-Halbfinalist ein Weiterkommen sichern. United-Trainer Stelio DeRocco konnte in der Begegnung im Sportpalast der Hafenstadt am Thermaischen Golf wieder auf seinen Kapitän Sebastian Schwarz zurückgreifen. Der 33 Jahre alte Außenangreifer hatte zuletzt wegen Schulterproblemen pausieren müssen, spielte diesmal aber durch und setzte dem Match nach 80 Minuten mit einem Ass das entscheidende Ende.

Die Partie wurde von Anfang an und auf beiden Seiten hitzig geführt. Die 1500 Fans auf den Tribünen sorgten für viel Stimmung. Mehrmals zog der Schiedsrichter gelbe und rote Karten, letztere aufseiten der Volleys für Mittelblocker Lucas Van Berkel. Doch die Frankfurter ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen und blieben fokussiert. Dabei machte neben ihrer Durchschlagskraft im Angriff ihr starker Block den Unterschied.

Bester Scorer war erneut Moritz Karlitzek mit 16 Zählern. Doch auch Milija Mrdak (13), Schwarz (12) und Van Berkel (11) punkteten zweistellig.