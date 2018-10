Novum für United Volleys Frankfurt: Champions-League-Quali

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die United Volleys Frankfurt können sich in ihrer vierten Bundesliga-Saison erstmals für die Champions League qualifizieren. Dabei bekommt es das Team von Trainer Stelio DeRocco mit dem weißrussischen Vertreter Schachzjor Soligorsk zu tun. Der zweimalige CEV-Cup-Teilnehmer aus Frankfurt muss dabei zunächst an diesem Mittwoch (17.00 Uhr/MESZ) in Weißrussland antreten, bevor in der kommenden Woche am 17. Oktober (19.00 Uhr) das Rückspiel in der Mainmetropole stattfindet.

Coach DeRocco beschreibt den Gegner als "dynamisches und leistungsstarkes Team", gegen das seine eigene Mannschaft von Anfang an "hellwach und taktisch klug" auftreten müsse. Zuletzt hatte der Bundesliga-Dritte auf einer Testspielreise durch Polen sämtliche vier Begegnungen mit einheimischen Clubs verloren. "Wir sind noch nicht da, wo wir gerne wären", erklärte der kanadische Coach. Doch der im Sommer neu zusammengestellte Kader habe viel Entwicklungspotenzial, fügte er an.