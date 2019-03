Erfurt plant weiter für die 1. Volleyball-Bundesliga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt wollen auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga aufschlagen. Die entsprechende Lizenz werde beantragt, teilte der Verein am Dienstag in Erfurt mit. Dies sei bei Gesprächen mit Vertretern der Volleyball Bundesliga (VBL) vereinbart worden. Sowohl von anderen Vereinen der 1. Bundesliga als auch von der VBL werde dem Erfurter Bundesliga-Standort ein hohes Entwicklungspotenzial bescheinigt, erklärte Vereinspräsident Michael Panse.

Mit dieser Entscheidung solle vor dem Spiel am Mittwoch gegen den Tabellennachbarn NawaRo Straubing und dem letzten Heimspiel am Samstag gegen USC Münster ein deutliches Signal an Spielerinnen, Sponsoren und Fans ausgehen. Dabei will der Tabellenvorletzte den Klassenverbleib sichern.