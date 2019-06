Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düren (dpa/lnw) - Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren hat erneut den kanadischen Nationalspieler Blair Bann verpflichtet. Der 31-Jährige kehrt nach zwei Gastspielen von 2012/13 und von 2014 bis 2018 in Düren wieder zum Bundesligasechsten zurück. Dies gab der Club am Dienstag bekannt. In der vergangenen Saison erreichte Bann mit dem französischen Club Chaumont Volley-Ball 52 das Viertelfinale in der Champions League.