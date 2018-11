Dresdner Volleyballerinnen lassen Vilsbiburg keine Chance

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC bleiben in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Sie setzten sich am Mittwochabend gegen die Roten Raben Vilsbiburg souverän mit 3:0 (25:16, 25:15, 25:17) durch und landeten im vierten Liga-Spiel den vierten Sieg. Damit übernahm das Team von Trainer Alexander Waibl, der sein 350. Pflichtspiel für die Elbestädterinnen an der Seitenlinie bestritt, auch die Tabellenführung.

Die Gastgeberinnen setzten sich vor 2865 Zuschauern mit druckvollen Aufschlägen und sehr variablen Angriffen schnell auf 10:4 ab. Zwar kämpften sich die Roten Raben nach einigen Wechseln etwas heran, aber der DSC zeigte sich in allen Belangen überlegen. Das gleiche Bild bot sich im zweiten Abschnitt. Die Waibl-Schützlinge diktierten das Geschehen, ließen den gegnerischen Angreiferinnen mit einer sicheren Block- und Feldabwehr kaum eine Chance.

Dagegen wackelte bei Vilsbiburg die Annahme und auch sonst erlaubte sich das Team um die langjährige DSC-Libera Myrthe Schoot zu viele leichte Fehler. Sasa Planinsec verwandelte nach nur 71 Minuten mit einem Aufschlag den ersten Matchball für den DSC. Erfolgreichste Punktesammlerin war Ivana Mrdak mit 14 Zählern.