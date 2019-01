Netzhoppers wollen Martin Krüger von Friedrichshafen leihen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bestensee (dpa/bb) - Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee will Zuspieler Martin Krüger vom Pokalsieger VfB Friedrichshafen bis zum Saisonende ausleihen. Krüger hat bei den Brandenburgern in dieser Woche bereits zwei Tage zur Probe mittrainiert, bestätigte der Brandenburger Verein am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 25-jährige gebürtige Hallenser soll bei den Netzhoppers vorübergehend Sascha Kaleck ersetzen, der an einem Kreuzbandriss laboriert.

Ob das Leihgeschäft klappt, hängt jetzt vom VfB Friedrichshafen ab. Nachdem der Club vom Bodensee kurz vor Weihnachten mit dem Franzosen Rafael Redwitz (38) noch einen neuen Zuspieler verpflichtet hat, ist Krüger dort auf dieser Position nur noch dritte Wahl. "Eine Entscheidung aus Friedrichshafen erwarten wir spätestens zum Anfang der nächsten Woche", sagte Trainer Mirko Culic. In der Tabelle stehen die Nezthoppers derzeit mit acht Punkten auf Rang neun.