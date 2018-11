Netzhoppers unterliegen bei Schlusslicht Rottenburg mit 0:3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rottenburg (dpa/bb) – Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga eine schmerzliche Niederlage beim bislang punktlosen Tabellenschlusslicht TV Rottenburg kassiert. Das Team aus Brandenburg unterlag am Samstag vor 2000 Zuschauern in der Paul-Horn-Arena glatt mit 0:3 (18:25, 18:25, 21:25). Mit zwei Punkten rutschten die Netzhoppers auf den zehnten Platz ab.

Eigentlich wollte sich die Netzhoppers mit dem zweiten Saisonsieg in der Tabelle weiter nach oben orientieren. Doch ohne den verletzten Außenangreifer Theo Timmermann (Bänderverletzung am linken Fußgelenk) waren die Netzhoppers bei den Schwaben chancenlos. Diagonalangreifer Casey Schouten war mit elf Punkten erfolgreichster Bestenseer. Außenangreifer Jan Jalowietzki kam auf sieben Zähler.