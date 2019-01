Netzhoppers ersatzgeschwächt nach Innsbruck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bestensee (dpa/bb) - Die Netzhoppers KW-Bestensee stehen in der Volleyball-Bundesliga vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Im Spiel am Samstag (18.00 Uhr) beim Tabellenführer Alpenvolleys Haching in der Olympiahalle von Innsbruck käme schon ein Satzgewinn der Brandenburger einer Überraschung gleich. "Wir müssen realistisch sein. Unsere Chancen, dort etwas zu holen, sind nicht sehr groß", sagte Trainer Mirko Culic vor der Abreise nach Österreich.

Zudem droht den Netzhoppers der Ausfall von Routinier Dirk Westphal, der wegen einer dringenden privaten Angelegenheit höchstwahrscheinlich daheim bleibt. Angreifer Theo Timmermann trainiert nach seiner Sprunggelenkverletzung zwar wieder mit, soll aber weitgehend geschont werden, denn "im Februar kommen noch sehr wichtige Spiele auf uns zu, da brauchen wir ihn in bester Verfassung", bemerkte Culic.

Im Training in dieser Woche war für die Netzhoppers eine spezielle Ausrichtung auf den kommenden Gegner eher nebensächlich. "Wir haben in erster Linie an unserer Spielentwicklung gearbeitet, ohne jetzt immer gleich Haching im Hinterkopf zu haben", berichtet Culic. Der Serbe verspricht aber: "Wenn sich gegen einen solchen Gegner eine Chance ergeben sollte, probieren wir alles, um sie zu nutzen."

Die Netzhoppers werden die insgesamt 1500 Kilometer lange Strecke nach Innsbruck und zurück mit dem Bus bewältigen. Die Kosten dafür, inklusive einer Hotelübernachtung für die Mannschaft, veranschlagt der Club mit 4000 bis 5000 Euro. "Das ist für unsere Verhältnisse eine Menge Geld", sagte Manager Arvid Kinder.