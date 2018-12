Berlin Volleys wollen durchstarten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bestensee (dpa/bb) - Die Berlin Volleys wollen schnellstens zurück auf den Erfolgsweg. "Es ist an der Zeit, dass wir in der Bundesliga durchstarten", forderte Mannschaftskapitän Sebastian Kühner nach dem ungefährdeten 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) bei den Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag. Der neunmalige deutsche Meister hatte zuvor von zwölf Pflichtspielen dieser Saison fünf verloren, darunter zwei Tage zuvor das Halbfinale im DVV-Pokal gegen die SVG Lüneburg mit 2:3. "Das Ergebnis war sehr schmerzhaft für uns", sagte Kühner.

In Bestensee dominierten die Volleys hingegen deutlich. "Wir hatten vom Anfang bis zum Ende wenig Probleme", erkannte Kühner. Selbst die ungewöhnlich hohe Quote von 17 Aufschlagfehlern in nur drei Sätzen fiel nicht negativ ins Gewicht. Ohnehin gelten die Brandenburger als eine Art Lieblingsgegner der BR Volleys. Aus nunmehr 27 Pflichtspielen gegeneinander ging der Club aus der Hauptstadt 26 Mal als Sieger hervor.

Für die Netzhoppers kommt diese Bilanz nicht von ungefähr. "Man sieht: Da stehen Vollprofis auf der anderen Seite", registrierte Trainer Mirko Culic. Die Niederlage machte der Serbe besonders an einem Spieler des Gegners fest: Mittelblocker Nicolas Le Goff. "Der hat unserer Abwehr vor allem im ersten Satz zu viele Probleme bereitet", sagte Culic. "Um gegen Mannschaften wie die der BR Volleys bestehen zu können, bräuchten wir mehr Spiele auf derart hohem Niveau."

Pech für die Netzhoppers, dass Kamil Ratajczak vorzeitig vom Feld musste. Der Routinier war durch eine tags zuvor im Training erlittene Knieverletzung beeinträchtigt. Der 33 Jahre alte Libero wird am Montag ärztlich eingehend untersucht. "Hoffentlich ist es nichts Ernstes", bangt Culic.