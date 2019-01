3:0-Sieg: Netzhoppers überraschen Dürener Volleyballer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bestensee (dpa/bb) - In der Volleyball-Bundesliga haben die Netzhoppers KW-Bestensee für eine Überraschung gesorgt. Nach sechs sieglosen Spielen in Serie bezwangen die Brandenburger am Samstagabend die SWD powervolleys Düren mit 3:0 (28:26, 25:23, 25:23). Vor 400 Zuschauern in der Landkost Arena von Bestensee überzeugten die Gastgeber durch eine leidenschaftliche Vorstellung. Casey Schouten mit 17 und Dirk Westphal mit zwölf Punkten waren die erfolgreichsten Angreifer beim Sieger.

Im ersten Satz ließen sich die Netzhoppers auch von einem Vier-Punkte-Vorsprung (14:10) der Dürener nicht beeindrucken. In der Schlussphase dieses Abschnitts bewiesen die Gastgeber mehr Durchschlagskraft. Nachdem der Kanadier Schouten mit seinem Angriff zum 27:26 den vierten Satzball für die Mannschaft herausgeholt hatte, nutzte sein Landsmann Luke Herr wenig später mit einem spektakulären Block die Gelegenheit zur 1:0-Satzführung.

Die Partie blieb danach spannend, auch weil Dürens Angriffsaktionen über den Chilenen Sebastian Gevert von den Netzhoppers nur schwer zu kontrollieren waren. Aber die Brandenburger wussten sich ihrerseits mit starken Aufschlägen und einem überragenden Dirk Westphal erfolgreich zur Wehr zu setzen. In den Endphasen aller drei Sätze agierte die Mannschaft zudem erstaunlich nervenstark.