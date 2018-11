Volleys wollen auf Sieg im Klassiker aufbauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichshafen (dpa/bb) - Beim Rückflug aus Süddeutschland gingen am Freitagvormittag die Gedanken der Berlin Volleys nach dem Coup von Friedrichshafen schon zur kommenden Aufgabe. Am Sonntag (16.00 Uhr) empfängt der deutsche Volleyballmeister die United Volleys Frankfurt in der Hauptstadt.

"Das, was wir heute gezeigt haben, müssen wir konstant abrufen. Uns stehen weitere richtungsweisende Spiele bevor, und wir wollen auch diese meistern", sagte Zuspieler Jan Zimmermann nach dem 3:2 (25:18, 19:25, 25:27, 25:20, 15:8)-Sieg im Tiebreak beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen. In der Champions League empfangen die Berliner am kommenden Donnerstag das belgische Team Greenyard Maaseik. "Das war eine geschlossene Teamleistung. Nur so geht es", lobte Zimmermann den Auftritt seines Teams.

Schon früh in der Saison konnte der Meister ein Ausrufezeichen setzen und sich für die vor knapp drei Wochen erlittene 1:3-Niederlage im Supercup revanchieren. Zunächst sah es allerdings so aus, als könnte der Pokalsieger vom Bodensee die Partie nach einem 0:1-Satzrückstand drehen. Die Gastgeber gingen 2:1 in Führung und hatten das Momentum auf ihrer Seite.

"Da schienen wir schon tot zu sein, haben sehr schlecht aufgeschlagen und nicht gespielt, wie wir können", sagte Volleys-Trainer Cedric Enard, "aber die Reaktion der Mannschaft hat mir gut gefallen. Vor allem im Block waren wir sehr gut."

Angeführt vom französischen Duo Samuel Tuia (23 Punkte) und Nicolas Le Goff (15 Punkte) entschieden die Gäste aus der Hauptstadt das Bundesliga-Duell der Schwergewichte für sich.