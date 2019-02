Linus Weber von den Volleys freut sich über viel Spielzeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Linus Weber muss sich bei den Berlin Volleys noch in Geduld üben. Er ist erst 19 Jahre alt, gilt aber als eines der größten Talente im deutschen Volleyball. Beim deutschen Meister hat er auf der wichtigen Diagonalposition durch die beiden Amerikaner Benjamin Patch und Kyle Russell aber harte Konkurrenz. Beim mühelosen 3:0-Erfolg der BR Volleys gegen das Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin am Sonntag durfte Weber endlich mal über die volle Distanz zeigen, was in ihm steckt. "Es hat mich gefreut, so viel Spielzeit zu bekommen", sagte Weber nach der Partie.

Der 2,02 Meter große Nachwuchsmann besitzt ein Doppelspielrecht, er hätte also auch für den VC Olympia auf dem Feld stehen können. Doch Weber hat sich schon vor einer Weile anders entschieden. "Ich möchte jetzt einfach den nächsten Schritt machen", hat er gesagt.

Dass seine Entscheidung zugunsten der BR Volleys richtig war, daran zweifelt er nicht. "Mit einem Zuspieler wie Sergej Grankin an der Seite macht es einfach Spaß", sagte Weber nach dem Sieg gegen den VCO. Dabei leistete er mit vielen präzisen Aufschlägen und guten Angriffsaktionen einen maßgeblichen Beitrag.

Auch weil die BR Volleys von der Nachwuchsarbeit des VC Olympia immer wieder mal profitieren, kamen sie dem Gegner für das Derby großzügig entgegen. Der Club verzichtete auf seinen Heimvorteil, trat stattdessen im Sportforum Hohenschönhausen an und überließ dem Nachwuchsleistungszentrum die Einnahmen. Bei 1254 Zuschauern kam eine stattliche Summe im mittleren vierstelligen Bereich zusammen.