Im DVV-Pokal müssen die Berlin Volleys zu den Netzhoppers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Im Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals der Männer kommt es zum Berlin-Brandenburg-Derby zwischen den Netzhoppers KW-Bestensee und den Berlin Volleys. Das ergab die Auslosung am Sonntag bei der Volleyball Bundesliga (VBL) in Berlin. Das Spiel findet am 25. November um 16 Uhr in der Landkost-Arena von Bestensee statt. Als amtierender Meister sind die BR Volleys haushoher Favorit für das Weiterkommen.

Die Volleys hatten sich am Samstag im Achtelfinale beim Zweitligisten TGM Mainz-Gonsenheim souverän mit 3:0 durchgesetzt. Am Sonntag zogen die Netzhoppers nach, indem sie in eigener Halle den letztjährigen Pokalfinalisten Bisons Bühl ebenfalls ohne Satzverlust bezwangen.

In den übrigen Spielen des Viertelfinales treffen aufeinander: UV Frankfurt (Main) - SVG Lüneburg, Grizzlys Giesen - SWD powervolleys Düren, Volleys Herrsching - VfB Friedrichshafen.

Das Pokal-Endspiel findet am 24. Februar nächsten Jahres in Mannheim statt, erwartet werden dort über 10 000 Zuschauer.