Champions League: BR Volleys erwischen schwere Gruppe

Berlin (dpa/bb) - Die Berlin Volleys haben für die Champions-League- Saison 2018/19 eine schwere Gruppe erwischt. Der deutsche Meister trifft in Pool D auf die beiden polnischen Spitzenclubs PGE Skra Belchatow und Trefl Gdansk sowie auf den belgischen Meister Greenyard Maaseik. Das ergab die vom europäischen Verband CEV vorgenommene Auslosung am Freitagabend in Budapest.

"Es hätte uns schlimmer treffen können", sagte Manager Kaweh Niroomand zu den Gegnern in der Königsklasse. "Das wird eine spannende Gruppe, da hat jeder Chancen aufs Weiterkommen." Gegen den polnischen Meisterschaftsdritten aus Gdansk feiern die Volleys ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Angreifer Ruben Schott. Favorit in der Gruppe ist Meister Skra Belchatow.

Die Gruppenphase beginnt am 20. November und endet am 27. Februar. Nach einer im März von der CEV beschlossenen Reform der Champions League erreichen aus den fünf Vierergruppen nur die Erstplatzierten sowie die drei besten Zweiten das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Viertelfinale.