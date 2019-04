Berlin Volleys wollen in Innsbruck "mit Risiko spielen"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im Playoff-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft will Titelverteidiger Berlin Volleys gegen die Alpenvolleys Haching nachlegen. "Wir müssen mit Risiko spielen, dabei aber auch unsere Fehlerquote gering halten", sagte Manager Kaweh Niroomand vor dem Duell am Mittwoch (19.00 Uhr) in Innsbruck. Der Sieger von Spiel drei hat am Samstag in der vierten Begegnung in Berlin die Chance, sich in der Serie nach dem Modus Best of five vorzeitig für das Endspiel zu qualifizieren.

Beide Teams nutzten bisher ihren Heimvorteil. In der ersten Partie siegte Haching 3:1, drei Tage später die BR Volleys mit 3:0. Berlins Angreifer Moritz Reichert weiß jedoch, dass den BR Volleys Heimstärke allein nicht weiterhilft: "Wir müssen mindestens einmal auch auswärts gewinnen." Haching hat dank der besseren Platzierung als Zweiter der Bundesliga-Hauptrunde den Vorteil, bei der maximalen Anzahl von fünf Spielen dreimal vor eigenem Publikum antreten zu können.

Nach dem überzeugend herausgespielten 3:0-Erfolg vom Samstag reifte beim Hauptstadtclub die Überzeugung, auch in Innsbruck bestehen zu können. "Die Euphorie bei Haching nach deren Heimsieg im ersten Spiel dürfte jetzt verflogen sein", sagte Reichert. Vor eigenem Publikum gingen die BR Volleys gegen den deutsch-österreichischen Kontrahenten zuletzt sehr engagiert zur Sache. "Diese Haltung, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, hat mir imponiert", sagte Niroomand. "Diese mentale Stärke müssen wir auch in Innsbruck zeigen."