Berlin Volleys im Halbfinale: "Mit dem Rücken zur Wand"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Schon im zweiten Spiel des Playoff-Halbfinales um die deutsche Volleyball-Meisterschaft stehen die Berlin Volleys gehörig unter Druck. Eine weitere Niederlage am Samstag (17.30 Uhr) daheim gegen die Alpenvolleys Haching würde den Titelverteidiger dem Ausscheiden sehr nahe bringen. "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen unbedingt den Gleichstand schaffen", sagte Manager Kaweh Niroomand der Deutschen Presse Agentur. Die erste Begegnung der Halbfinalserie im Best-of-five-Modus hatte Haching am Mittwoch in Innsbruck mit 3:1 für sich entschieden.

Das Ergebnis nach knappen Satzausgängen ärgerte die BR Volleys mächtig. "Wir hatten unglaublich viele Chancen, wichtige Punkte zu machen. Wenn wir nur die Hälfte dieser Bälle tot gemacht hätten, hätten wir das Spiel 3:0 gewonnen", sagte Niroomand. Sein Fazit: "So etwas darf uns nicht noch einmal passieren." Zum Fortgang des Playoff-Halbfinales sagte Trainer Cedric Enard: "Das wird, wie erwartet, eine ganz schwere Aufgabe."

Enard haderte nach der Partie in Innsbruck vor allem mit dem Aufschlagspiel. In diesem Element leisteten sich seine Spieler 25 Fehler in vier Sätzen. Dieses Versagen könnte seine Ursachen auch im mentalen Bereich haben. Enard stellte fest: "Meine Spieler schienen vom ersten Punkt an nicht bereit, den Kampf anzunehmen."

Dass die BR Volleys nun mit Nervenflattern in die zweite Partie gegen Haching gehen, schließt Niroomand nicht aus. "So etwas lässt sich ja nicht per Knopfdruck abstellen", sagte der Manager.