3:0-Erfolg: Netzhoppers halten Anschluss zu Playoff-Plätzen

Bestensee (dpa/bb) - Die Netzhoppers KW-Bestensee haben eine Woche nach ihrem Überraschungserfolg gegen Düren in der Volleyball-Bundesliga einen Pflichtsieg eingefahren. Gegen den bisher erst einmal erfolgreichen Tabellenletzten VC Olympia Berlin gewann das Team von Trainer Mirko Culic daheim souverän mit 3:0 (28:18, 25:20, 25:15). Mit dem fünftem Saisonsieg im 15. Spiel zogen die Netzhoppers mit den Volleyball Bisons Bühl, die vor dem Spieltag auf dem achten und letzten Playoff-Platz lagen, nach Siegen gleich. Die Badener haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Gegen die Mannschaft des Nachwuchsleistungszentrums des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatten die Brandenburger von Beginn an kaum Schwierigkeiten. Bereits zur Mitte des ersten Satzes hatte das - bis auf den langzeitverletzten Zuspieler Sascha Kaleck - in Bestbesetzung angetretene Team einen beruhigenden Vorsprung beim 15:9 herausgespielt. Auch im zweiten Satz fiel die Vorentscheidung nach einem kleinen Zwischenspurt von 14:11 bis 18:12. Ebenso sorgte eine Punkteserie im dritten Satz von 7:7 auf 18:12 und 23:14 für einen souveränen herausgespielten Erfolg in knapp 80 Minuten.

Die Netzhoppers empfangen am kommenden Mittwoch den Tabellenvorletzten TV Rottenburg, ehe am darauffolgenden Sonntag (10. Februar) die Partie beim direkten Konkurrenten in Bühl stattfindet.