Hambüchens KTV Obere Lahn holt Meistertitel im Turnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa) - Die KTV Obere Lahn ist neuer deutscher Mannschaftsmeister im Turnen. Der frühere Club von Fabian Hambüchen gewann am Samstag in Ludwigsburg mit 36:34 das Duell gegen die KTV Straubenhardt und damit den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. In einem Turn-Krimi allererster Güte lagen beide vor dem allerletzten Duell am Reck noch mit 34:34 Punkten gleichauf. Die entscheidenden zwei Punkte sammelte der Weißrusse Andrey Likhovitsky als letzter Turner des Wettkampfs. Auch Hambüchen selbst fieberte die gesamte Begegnung als Co-Trainer und Motivator mit dem Team mit.

Dritter wurde die TG Saar, die mit den beiden Weltklasseturnern Oleg Wernjajew und Nikita Nagorni den Rekordmeister SC Cottbus mit 43:29 ausstach. Die Lausitzer hatten zwar die ersten drei Geräte knapp gewonnen. An Sprung (0:8) und Barren (0:13) hagelte es dann aber zwei krachende Niederlagen, von der sich die Cottbuser nicht mehr erholten.

Bereits am Nachmittag war dem MTV Stuttgart um WM-Medaillengewinnerin Elisabeth Seitz bei den Frauen der zehnte Meistertitel gelungen. Mit 207,50 Punkten blieb die Schwaben-Riege deutlich vor der TG Karlsruhe-Söllingen (192,30) von WM-Finalistin Leah Grießer. Der TSV Tittmoning, als Tabellenzweiter ins Finale eingezogen, musste aus Verletzungsgründen mit drei Turnerinnen ins Rennen gehen und wurde mit 78 Punkten Rückstand Vierter.