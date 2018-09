Turnerin Seitz setzt Titelserie fort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Turnerin Elisabeth Seitz aus Stuttgart hat am zweiten Tag der deutschen Meisterschaften ihren 21. Titel gesammelt. Die Weltcupsiegerin gewann am Sonntag in Leipzig das Finale am Stufenbarren und fügte nach ihrem Mehrkampfrekord am Samstag ihrer Erfolgsbilanz eine weitere Rekordmarke hinzu. Hinter der 24 Jahre alten Seitz, die 14,666 Punkte erhielt, belegte ihre Teamgefährtin Kim Bui mit 14,400 Zählern Rang zwei. Dritte zwischen den Holmen wurde die Chemnitzerin Sophie Scheder (13,933).

Ihren ersten Titel bei den Männern sicherten sich Viet Thao Hoang (Berlin/Boden), Nils Dunkel (Erfurt/Pauschenpferd) und Felix Remuta (Unterhaching/Sprung). An den Ringen siegte zum zweiten Mal nach 2016 der Hannoveraner Andreas Toba.