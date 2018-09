Turner Bretschneider zieht sich Riss der Achillessehne zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Turner Andreas Bretschneider hat sich bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig die Achillessehne im linken Fuß gerissen. Das bestätigte der Mannschaftsarzt des Deutschen Turner-Bundes, Hans-Peter Boschert. Der 29 Jahre alte Chemnitzer, der als WM-Kandidat für die Titelkämpfe in Doha/Katar in vier Wochen galt, zog sich die schwere Verletzung bei einem Absprung beim Einturnen am Boden zu. Am 7. März 2015 hatte sich Bretschneider in Saarbrücken beim gleichen Übungsteil, dem Doppel-Tsukahara am Boden, bereits die rechte Achillessehne gerissen. Bretschneider wurde umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.