Trampolinturner ermitteln Deutsche Meister in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) - Die deutsche Elite der Trampolinturner ermittelt am Samstag in Hamburg ihre nationalen Meister. Gestartet wird in insgesamt zehn Konkurrenzen. Aussichtsreichste Lokalmatadoren sind der 22-fache Deutsche Meister Daniel Schmidt bei den Männern sowie die Junioren Joscha Frahm und Maurice Maywald, die alle für den Bramfelder SV starten. Die Finalwettkämpfe in der Sporthalle des Margaretha-Rothe-Gymnasiums beginnen um 16.30 Uhr. Die Titelkämpfe sind die letzte Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaft im November im russischen St. Petersburg zu qualifizieren.