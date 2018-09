Hambüchen-Club Obere Lahn zieht sich aus Bundesliga zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biedenkopf (dpa) - Die KTV Obere Lahn wird ihre Bundesligamannschaft aus der Deutschen Turnliga (DTL) zum Saisonende zurückziehen. "Der Verein hat uns am vergangenen Wochenende über diesen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt", bestätigte der zuständige DTL-Vizepräsident Mirko Wohlfahrt am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Der frühere Club von Olympiasieger Fabian Hambüchen habe vor allem die immensen Belastungen des Bundesligaengagements angegeben, die für den 90 Mitglieder starken Verein ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen seien. Stattdessen wollen die Mittelhessen den Fokus ihres Schaffens künftig wieder voll auf die Nachwuchsarbeit ausrichten. Wirtschaftliche Gründe hätten für den Schritt des Tabellenvierten so gut wie keine Rolle gespielt.

Die zweite Saisonhälfte, die mit dem DTL-Finale in Ludwigsburg am 1. Dezember endet, wird das Team um die beiden Nationalturner Lukas Dauser und Nick Klessing laut Wohlfahrt aber bis zu ihrem Ende bestreiten. Hambüchen, der vier der insgesamt sechs Bundesligajahre der KTV mit bestritt, hatte immer eine tiefe Beziehung zu dem Verein. Denn dort standen viele Freunde und Weggefährten aus Juniorenzeiten im Team. Mit dem Club erreichte er 2017 noch einmal das DTL-Finale und feierte vor rund 4000 Zuschauern mit einem dritten Rang seinen Abschied vom Leistungssport.