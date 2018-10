Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kailua-Kona/Wiesbaden (dpa) - Hessens Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) hat Triathlet Patrick Lange zu dessen Titelverteidigung bei der Ironman-WM auf Hawaii gratuliert. "Mit dem Sieg in Rekordzeit hat er seine glänzende Vorjahresleistung beim schwierigsten und wichtigsten Triathlon der Welt nochmals übertroffen", schrieb Beuth in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung. Zuvor hatte Lange wie 2017 die WM über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen gewonnen. In 7:52:39 Stunden blieb er als erster Athlet bei der WM auf Hawaii unter der Acht-Stunden-Marke.

"Das gesamte Sportland Hessen ist beeindruckt von dieser sportlichen Meisterleistung und gratuliert dem sympathischen Darmstädter zu diesem herausragenden Erfolg", erklärte Beuth. Der 32 Jahre alte Lange wird am Montag in Deutschland zurückerwartet.