Triathletin Lindemann Siebte bei WM-Serie in Hamburg

Hamburg (dpa) - Laura Lindemann hat den Sieg beim Sprint-Triathlon in Hamburg erneut verpasst. Auf der siebten von neun Stationen der WM-Serie belegte die Potsdamerin am Samstag in der Hansestadt den siebten Platz mit 28 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Non Stanford aus Großbritannien. Im vergangenen Jahr war Lindemann Zweite geworden, 2017 Dritte.

Nach 750 Metern Schwimmen, 21 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen gewann die Stanford in der Zeit von 59:24 Minuten klar vor der Französin Cassandre Beaugrand und Summer Rappaport (USA).

Die in der WM-Wertung nach sechs Stationen in Führung liegende Katie Zaferes (USA) war in einen der Stürze im ersten Drittel des Radrennens verwickelt und verlor dadurch früh den Kontakt zur Spitzengruppe. Caroline Pohle aus Leipzig wurde 19. mit einem Rückstand von 1:48 Minuten und war zweitbeste Deutsche.