Triathleten kämpfen in Hamburg um WM-Punkte

Hamburg (dpa/lno) – Top-Triathleten kämpfen heute in Hamburg um WM-Punkte auf der Sprintdistanz. Aussichtsreichste Deutsche in den Einzelwettbewerben über 750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen sind Jonas Schomburg und Laura Lindemann. Als Favoriten bei der siebten von neun WM-Stationen gehen die jeweiligen Ranglisten-Ersten Fernando Alarza (Spanien) und Katie Zafares (USA) ins Rennen. Die Starts erfolgen um 14.00 Uhr (Frauen) und 16.30 Uhr (Männer). Die Jedermänner-Wettbewerbe beginnen bereits um 7.00 Uhr am Alsteranleger.

Neben den Profis starten in Hamburg rund 10 500 Hobbysportler. Ende Juli ist die Hansestadt dann erneut Schauplatz eines Triathlon-Wettbewerbs. Dann findet zum dritten Mal der Ironman in der Elbmetropole statt.