Triathleten ermitteln Weltmeister in Mixed-Staffel

Hamburg (dpa/lno) - Für die internationale Elite der Triathleten geht es in Hamburg um WM-Medaillen. Gesucht werden heute die neuen Titelträger in der Mixed-Staffel. Je zwei Männer und Frauen gehören zu einem Team, der Wettkampf für jeden Athleten besteht aus 300 Metern Schwimmen, sieben Kilometern Radfahren und 1,7 Kilometern Laufen. 17 Teams sind am Start. Ziel und Wechselzone befinden sich auf dem Rathausmarkt. Der Wettbewerb ist 2020 in Tokio erstmalig olympische Disziplin. Die Rennen um 9.30 Uhr.

Neben den Profis starten in Hamburg auch rund 10 500 Hobbysportler. Am Vortag stand die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) im Einzel an. Ende Juli ist die Hansestadt erneut Schauplatz eines Triathlon-Wettbewerbs. Dann findet zum dritten Mal der Ironman in der Elbmetropole statt.