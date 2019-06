Ironman Hamburg führt wieder über die Köhlbrandbrücke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Radstrecke bei der dritten Auflage des Ironman in Hamburg am 28. Juli wird wieder über die Köhlbrandbrücke führen. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen in Binnen- und Außenalster müssen die Teilnehmer zwei Radrunden à 91,5 Kilometer absolvieren. Diese führen wie 2017 über die Köhlbrandbrücke und auch über den normalerweise für Radfahrer gesperrten Großmarkt bis in die Vier- und Marschlande. Die abschließende Marathonstrecke liegt weiterhin an Binnen- und Außenalster. Das Ziel befindet sich am Rathausmarkt. 2018 war das Schwimmen wegen Blaualgen-Alarms kurzfristig abgesagt worden.