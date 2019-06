Deutsches Triathlon-Trio heiß auf Titel bei Ironman-EM

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Gleich drei deutsche Triathlon-Asse gehen bei der Ironman-Europameisterschaft am heutigen Sonntag in Frankfurt mit guten Titelchancen an den Start. Die zweimaligen Weltmeister Patrick Lange und Jan Frodeno sowie der dreimalige Frankfurt-Rekordsieger Sebastian Kienle gelten in der Main-Metropole als große Favoriten bei dem Wettbewerb über 3,84 Kilometer Schwimmen, 185 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Bei den Frauen trägt die Darmstädterin Daniela Bleymehl die Hoffnungen auf den ersten deutschen Sieg seit neun Jahren.