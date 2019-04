Deutsches Mixed hat Medaille sicher, Doppel im Viertelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Budapest (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Profis haben bei den Weltmeisterschaften in Budapest die erste Medaille sicher.

Patrick Franziska und Petrissa Solja zogen durch einen 4:2-Sieg gegen Masataka Morizono und Mima Ito aus Japan ins Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs ein - und das obwohl sich der Weltranglisten-18. im sechsten Satz am Fuß verletzte und behandelt werden musste. In der Runde der besten Vier ist Franziska und Solja die Bronzemedaille nicht mehr zu nehmen, da dritte Plätze bei einer WM nicht extra ausgespielt werden. Die Halbfinal-Gegner kommen ebenfalls aus Japan und sind die Titelverteidiger Maharu Yoshimura und Kasumi Ishikawa.

Mit Timo Boll ist Patrick Franziska nur noch einen Sieg von einer Medaille im Doppel entfernt. Der Weltranglisten-Fünfte und der Weltranglisten-18. gewannen im Achtelfinale gegen die Franzosen Tristan Flore und Emmanuel Lebesson nach einer 3:0-Satzführung und dem 3:3-Ausgleich noch mit 4:3. "Zwei Odenwälder Buben holen eine Medaille - das wäre schon eine sehr schöne Geschichte", sagte Boll hinterher. "Schade, dass wir das Spiel nicht mit 4:0 zugemacht haben. Wir sind etwas unter Stress geraten. Aber so war es am Ende ein emotionalerer Sieg."

Viertelfinal-Gegner sind Tiago Apolonia und Joao Monteiro aus Portugal. "Zwei Heißläufer", sagte Boll. "Die sind nicht umsonst im Viertelfinale." Sollten Boll und Franziska auch dieses Spiel gewinnen, hätten sie mindestens schon die Bronzemedaille sicher. Ein dritter Platz wird bei dieser WM nicht extra ausgespielt.

Im Damen-Doppel ist dagegen auch das letzte deutsche Duo ausgeschieden. Chantal Mantz und Sabine Winter verloren im Achtelfinale gegen Cheng Hsien-Tzu/Liu Hsing-Yin aus Taiwan mit 1:4.

Als einziger deutscher Spieler hat Boll das Achtelfinale im Einzel erreicht. Er besiegte in der 3. Runde in 4:0 Sätzen den Japaner Masataka Morizono und trifft nun in der Runde der besten 16 auf den Weltranglisten-Zehnten Jang Woojin aus Südkorea.

"Das war ein gutes Spiel", sagte Boll. "Die Problemzonen, die ich in den vergangenen Wochen hatte, waren zumindest in diesem Spiel nicht mehr zu spüren. Bislang habe ich hier keine Schmerzen gehabt." Vor seinem nächsten Gegner Jang Woojin hat der Weltranglisten-Fünfte allerdings einen großen Respekt. "Er hat einen sehr, sehr starken Aufschlag, eine starke Vorhand und spielt sehr präzise. Das ist noch einmal eine andere Stufe", sagte er.