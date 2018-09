Deutsches Mixed gewinnt EM-Titel - Boll nur mit Mühe weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alicante (dpa) - Das gemischte Doppel Ruwen Filus und Han Ying hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Alicante den ersten Titel für das deutsche Team geholt.

Der Bundesliga-Profi vom TTC Fulda-Maberzell und die olympische Silbermedaillen-Gewinnerin von 2016 siegten im Mixed-Endspiel gegen Stefan Fegerl und Sofia Polcanova in 3:2 Sätzen. Die beiden Österreicher hatten zuvor im Halbfinale gegen Patrick Franziska und Petrissa Solja gewonnen, denen zum Trost aber immer noch die Bronzemedaille blieb.

In den Einzel-Wettbewerben haben am Freitag alle fünf deutschen Männer und vier von fünf deutschen Frauen das Achtelfinale erreicht. Die größte Mühe hatte ausgerechnet der Rekord-Europameister Timo Boll, der gegen den Weltranglisten-88. Can Akkuzu aus Frankreich 4:3 gewann. "Es ist für mich keine Überraschung, dass es heute knapp wurde", sagte der nach einer Halswirbel-Verletzung noch immer geschwächte 37-Jährige. "Ich bin nach meiner langen Pause noch etwas langsam. Da muss ich auf mein altes Niveau zurückfinden und da hilft mir jeder Satz, den ich bei dieser EM spiele."

Der Weltranglisten-Fünfte Ovtcharov siegte dagegen nach starker Vorstellung mit 4:1 gegen den Russen Alexander Schibajew und trifft nun am Samstag in der Runde der besten 16 auf den 42-jährigen Altmeister Wladimir Samsonow aus Weißrussland. Für eine große Überraschung sorgte auch der 24-jährige Benedikt Duda. Der Bundesliga-Profi vom TTC Schwalbe Bergneustadt gewann nach der Abwehr von vier Matchbällen mit 4:3 gegen den Weltranglisten-13. und noch amtierenden Vize-Europameister Simon Gauzy aus Frankreich. "Ich bin jetzt erst einmal sprachlos", sagte Duda nach diesem Erfolg.