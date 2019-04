Boll bei Tischtennis-WM im Einzel und Doppel weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Budapest (dpa) - Europameister Timo Boll steht bei der Tischtennis-WM in Budapest auch im Einzel in der dritten Runde. Nur zwei Stunden nach seinem Erfolg im Doppel besiegte der 38-Jährige den Slowaken Lubomir Pistej am Dienstagabend klar in 4:0 Sätzen und spielt nun am Mittwoch in der Runde der besten 32 entweder gegen Marataka Morizono aus Japan oder gegen den Tschechen Tomas Polansky.

Im Damen-Einzel sind dagegen alle deutschen Spielerinnen schon nach der zweiten Runde ausgeschieden. Europas Top-16-Sieger Petrissa Solja verlor gegen Cheng Hsien-Tzu mit 0:4. Die deutsche Meisterin Nina Mittelham holte gegen die ebenfalls aus Taiwan stammende Cheng I-Ching wenigstens einen Satz (1:4).

Boll und Patrick Franziska erreichten auch locker das Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs. Der Weltranglisten-Fünfte und der Weltranglisten-18. gewannen in der zweiten Runde in 4:0 Sätzen gegen die Ägypter Mohamed El-Beiali und Ahmed Saleh.

Gegner in der Runde der besten 16 sind am Mittwoch um 18.45 Uhr überraschend die beiden Franzosen Tristan Flore und Emmanuel Lebesson, die nach fast zwei Stunden die an Nummer eins gesetzten Masataka Morizono und Yuya Oshima aus Japan mit 4:3 niederrangen.

Bei den Frauen haben Sabine Winter und Chantal Matz ebenfalls das Achtelfinale erreicht. Die beiden gewannen gegen Bruna Takahashi und Andrea Todorovic (Brasilien/Serbien) mit 4:2. Die Europameisterinnen Kristin Lang und Nina Mittelham schieden dagegen in der 2. Runde aus. Sie unterlagen Chen Szu-Yu und Cheng I-Ching aus Taiwan mit 2:4.