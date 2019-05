Saarbrücken verpasst Europacup-Gewinn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa) - Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken hat den Gewinn des europäischen ETTU-Pokals nur knapp verpasst. Das Team des deutschen Nationalspielers Patrick Franziska gewann am Samstagabend zwar das Final-Rückspiel gegen den französischen Club GV Hennebont mit 3:1. Da die Saarländer aber die erste Partie vor einer Woche mit dem gleichen Resultat verloren, musste am Ende das Satzverhältnis entscheiden. Und da schnitt Hennebont im Hinspiel (11:7) besser ab als Saarbrücken (9:7) im Rückspiel.

Der FCS hat in dieser Saison aber noch eine weitere Titelchance. Denn am 25. Mai stehen sie in Frankfurt am Main auch im Playoff-Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen TTF Ochsenhausen.