TTC Eastside zieht an die Bundesliga-Spitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben sich am 5. Spieltag der Tischtennis-Bundesliga erstmals in dieser Saison an die Spitze der höchsten Spielklasse gesetzt. Mit dem 6:2-Auswärtserfolg beim Liga-Vierten TTK Anröchte in Nordrhein-Westfalen nahe Soest hat das Hauptstadt-Team nun 8:2 Zähler auf dem Konto und liegt vor Meister Kolbermoor und Vize TTG Bingen (je 7:3). Kolbermoor kann allerdings bereits am Sonntag mit einem Heimsieg und dann einer gespielten Partie mehr wieder an Eastside vorbeiziehen.

Die Berlinerinnen präsentierten sich nur 24 Stunden nach dem 3:0-Heimsieg gegen Etival Clairefontaine gut erholt und in ansprechender Spiellaune. Nach den Doppeln stand es 1:1, in den Einzeln gaben die Gäste nur eine Partie durch Xiaona Shan ab, deren 0:3 aber nach jeweils knappen Satzergebnissen zustande kam. Die Punkte für die Siegerinnen holten Georgina Pota/Kathrin Mühlbach im Doppel sowie Pota (2), Shan, Mühlbach und Mittelham in den Einzelpartien des oberen und unteren Paarkreuzes.