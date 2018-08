TTC Berlin Eastside hat ambitionierte Ziele für neue Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside wollen nach einer durchwachsenen Saison wieder zurück an die nationale Spitze. Der Club gab für die anstehende Spielzeit das Double aus Meisterschaft und Pokal sowie mindestens den Halbfinaleinzug in der Champions League als Ziel aus. In der vorigen Saison hatte sich der dreimalige Triple-Gewinner nur mit dem nationalen Cup begnügen müssen. Als Konsequenz aus den damaligen Personalsorgen, sagte Clubchef Alexander Teichmann am Freitag, sei der Schluss gezogen worden, "einen noch breiter aufgestellten Kader" zu installieren.

Am Samstag startet Eastside bei der Pokal-Qualifikation im hessischen Seligenstadt in die Saison. In der Dreier-Gruppe mit Erstligist TV Busenbach und dem Zweitligisten Grün-Weiß Staffel müssen die Berlinerinnen Erster werden, um sich für das Final Four Anfang Januar in der Hauptstadt zu qualifizieren. Eastside wird mit der Ungarin Georgina Pota, der Schwedin Matilda Ekholm und der deutschen Nationalspielerin Nina Mittelham sowie der Inderin Krittwika Roy als Backup antreten.

Für die nach Langstadt gewechselte ehemalige Nummer 1 Petrissa Solja habe man "mehr als guten Ersatz" gefunden, sagte Teichmann. Die Chinesin Yuting Gu wird den Verein vor allem in der Champions League verstärken.