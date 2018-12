Eastside will Hinrunde als Tabellenführer beenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside wollen die Hinrunde als Bundesliga-Spitzenreiter beenden. Dazu ist am Sonntag (13.00 Uhr) im letzte Spiel des Jahres 2018 gegen Meister DJK Kolbermoor ein Sieg notwendig. Die beiden Top-Platzierten nach Hin- und Rückrunde der Liga qualifizieren sich fix für das Halbfinale.

Die Berlinerinnen, nach vier Titeln in Serie und mehreren Personalausfällen in der Vorsaison Dritter, sind aktuell mit 10:2 Punkten Tabellenführer vor TTG Bingen/Münster-Sarmsheim (9:3), TuSBad Driburg (8:4) und Kolbermoor (7:5). Gegen Kolbermoor will Eastside in stärkster Besetzung mit Doppel-Europameisterin Nina Mittelham, Xiaona Shan, Gina Pota und Matilda Ekholm antreten.