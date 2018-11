Eastside will Gruppensieg durch Sieg gegen Clairefontaine

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Tischtennis-Frauen vom ttc Berlin Eastside wollen in ihrem letzten Spiel der Gruppe B der Champions League gegen Etival Clairefontaine aus Frankreich den ersten Platz sichern. Am Freitagabend (18.00 Uhr) empfängt der viermalige Gewinner des Königswettbewerbs (2012, 2014, 2016, 2017) in der Frauensporthalle des Freizeitforums Marzahn den Zweiten, der nur noch theoretische Chancen auf Rang 1 im Dreier-Feld hat.

Eastside ist hoher Favorit im Duell mit dem Champions League-Neuling. Die Berliner haben als Zweiter das Viertelfinale bereits zum achten Mal sicher erreicht. Im laufenden Wettbewerb will das Team in zum Teil neuer Besetzung wieder ganz oben angreifen. "Unser Ziel ist es, die Gruppe als Sieger abzuschließen, um das Heimrecht im Viertelfinal-Rückspiel zu behalten", kündigte ttc-Manager Andreas Hain an.