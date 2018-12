Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der gelungene Jahresabschluss lässt die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside an eine Rückkehr zu früheren Erfolgen glauben. Nach der Vorsaison 2017/18, in der der Hauptstadtclub bis auf den Pokalsieg leer ausging, macht nicht zuletzt das überzeugende 6:1 gegen Meister DJK Kolbermoor Hoffnung. "Wir sind wieder bereit für Titel und haben uns im Laufe der Zeit immer besser gefunden", sagte Präsident Alexander Teichmann nach dem Sieg am zweiten Adventssonntag.

Im Vergleich zur vorigen Spielzeit sind Xiaona Shan und Katrin Mühlbach als Mütter wieder voll mit dabei. In wettbewerbsübergreifend 13 Partien nacheinander sind die Berlinerinnen nun ungeschlagen. Als einziges Team geht Eastside ohne Liga-Niederlage in die Pause und ist bei fünf Siegen aus sieben Spielen Tabellenführer. Gleich zu Beginn des neuen Jahres will die Mannschaft diese Stärke auch am 6. Januar beim Pokal-Final Four in Berlin mit dem sechsten Titelgewinn in Serie in diesem Wettbewerb demonstrieren.