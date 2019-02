Eastside in Champions League und Bundesliga zu Null

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit einem Sieg ohne Satzverlust auch in der Bundesliga haben die Tischtennis-Damen vom tcc Eastside den Halbfinal-Einzug in der Champions League veredelt. Drei Tage nach dem 3:0 im Viertelfinal-Rematch der europäischen Königsklasse gegen Tschechiens Meister Mart Hodonin besiegten die Berlinerinnen am Sonntag den Liga-Letzten SV Böblingen mit 6:0. Die Partie wurde beim sächsischen TSV Graupa ausgetragen.

Der Erfolg in der Champions League war nach dem 1:3 (7:10 Sätze) im Hinspiel knapp ausgefallen. Die 22-jährige Nina Mittelham hatte gegen die Chinesin Guo Ruichen einen Rückstand noch aufgeholt und Eastside den entscheidenden Punkt gebracht. "Sie war in herausragender Form", lobte ttc-Präsident Alexander Teichmann.

Damit steht der viermalige Champions-League-Sieger zum achten Mal nacheinander unter den Top 4 des Wettbewerbs. Im Halbfinale treffen die Berlinerinnen auf Titelverteidiger Dr. Casl Zagreb. "Wir sind sehr konzentriert an die Platte gegangen, haben spielerisch überzeugt und kämpferisch alles gegeben", resümierte Trainerin Irina Palina.

Höhepunkt der Bundesliga-Partie gegen Böblingen war das Einzel zwischen Georgina Pota und Böblingens Nummer 1 Qianhong Gotsch (50), die bislang eine Saisonbilanz von 18:0 Siegen aufwies. Pota gewann das packende Duell nach 15:13 im entscheidenden Satz mit 3:2. Nach dem 6:0-Erfolg ist der ttc eastside mit 18:2 Zählern weiter Liga-Spitzenreiter, Böblingen mit 1:19 Punkten Schlusslicht.