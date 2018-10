Tennis-Weltranglisten-Erste Halep hat Bandscheibenvorfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Peking (dpa) - Die Tennis-Weltranglisten-Erste und French-Open-Siegerin Simona Halep leidet unter einem Bandscheibenvorfall. Dies teilte die 27-jährige Rumänin via Twitter mit.

Sie werde sich in den kommenden Tagen mit den Ärzten beraten, hoffe aber auf eine baldige Rückkehr, schrieb Halep. Bei den China Open in Peking hatte sie in der ersten Runde nach dem ersten Satz gegen Ons Jabeur aus Tunesien aufgegeben, auch beim Turnier zuvor in Wuhan hatte Halep gleich ihre erste Partie verloren.

Halep ist wie Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und inzwischen auch US-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan bereits für die WTA Finals qualifiziert. Der Jahresabschluss der besten Acht findet vom 21. bis 28. Oktober in Singapur statt.