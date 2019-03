Tennis-Ass Halep kehrt zu Ex-Trainer zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Miami (dpa) - Die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep arbeitet nach der Trennung von dem australischen Coach Darren Cahill künftig wieder mit ihrem früheren Trainer Daniel Dobre zusammen.

Das teilte die 27 Jahre alte Tennisspielerin aus Rumänien beim WTA-Turnier in Miami mit. Halep und Cahill hatten sich am Ende der vergangenen Saison getrennt. Cahill hatte Halep an die Spitze der Weltrangliste und 2018 zum Sieg bei den French Open in Paris geführt. Mit Dobre hatte Halep bereits zuvor zusammengearbeitet.