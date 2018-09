Tatjana Maria in Taschkent im Achtelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Taschkent (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Taschkent in das Achtelfinale eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich gegen die Russin Natalia Wichljanzewa ohne Probleme in 64 Minuten mit 6:1, 6:2 durch.

Bei der mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft die Weltranglisten-77. Maria jetzt auf die Usbekin Sabina Scharipowa oder Margarita Gasparjan aus Russland.